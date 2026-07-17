O 1º congresso ordinário da Juventude Servidora de Angola (JSA), braço juvenil do partido PRA-JA Servir Angola, começa terça-feira, 21, em Luanda, informou a comissão preparatória.

De acordo com a comissão, o evento tem como ponto alto a eleição para o cargo de secretário nacional, com quatro candidaturas validadas pela subcomissão de mandatos.

Disputam o cadeirão de secretário nacional Rui Mangovo, o músico Ivo de Lemos, (Cabo Snoop), Mateus Mutunda Sadraque e Bartolomeu Papusseco.

O conclave acontece, refere a comissão, num momento "de grande importância para o fortalecimento da organização juvenil e para a afirmação do compromisso da juventude com a construção de uma Angola mais justa, democrática e desenvolvida".

Este congresso representa de acordo com a organização, "um espaço de reflexão, participação e tomada de decisões que irão reforçar o papel da juventude servidora de Angola na mobilização dos jovens em torno dos ideais e valores do PRA-JA Servir Angola.

"Estamos confiantes de que este importante evento marcará uma nova etapa na organização da nossa juventude e reforçará a sua capacidade de mobilização rumo aos grandes desafios políticos que se avizinham, com destaque para a alternância democrática em 2027", diz a nota.

O projecto político PRA-JA Servir Angola foi legalizado pelo Tribunal Constitucional no dia 0 7 de Outubro de 2024.

Abel Chivukuvuku foi eleito formalmente o primeiro presidente da força política em Maio de 2025.