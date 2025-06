Quéssua, conhecido como o berço do metodismo angolano, é um dos 13 novos municípios da província de Malanje (que passa a ter 27), no âmbito da Nova Divisão Político-Administrativa (NDPA).​

Com 285 mil habitantes (Censo 2014), Quéssua é limitado pelos municípios de Malanje, Ngola Luíje, Muquixi e Cangandala, tendo herdado um hospital municipal, três centros de saúde, 12 postos de saúde, escolas primárias e do I ciclo do ensino secundário, o Complexo Habitacional "500 Casas" e as obras dos 212 apartamentos da centralidade local.

Integrada pelos bairros Alto-Guiné, Caezo, Carreira de Tiro, Cassembele, Quéssua, Quizanga e Vila Matilde, a região enfrenta problemas sociais básicos como a falta de serviços de saúde, acesso à água e energia, higiene e saneamento, bem como debilidades nos serviços administrativos.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/