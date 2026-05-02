A reabilitação do Hospital Materno-Infantil do Cuanza Norte vai avançar depois de o Presidente da República ter aprovado, ajuste directo, uma despesa de 44,6 milhões de dólares norte-americanos.

O objectivo desta empreitada, segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, é assegurar a prestação de serviços de assistência médica materno-infantil de qualidade às populações da província do Cuanza Norte, através de um sistema de referência, para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde na vertente materno-infantil e nutrição.

A despesa de 44,6 milhões de dólares diz respeito à empreitada de obras públicas para a reabilitação e apetrechamento do hospital (42,5 milhões USD), e aos serviços de fiscalização (2,1 milhões USD).

O Chefe de Estado delega no governador provincial do Cuanza Norte a competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados, incluindo a celebração e assinatura dos contratos.

Inaugurado em 2012, o Hospital Materno-Infantil do Cuanza Norte conta com 150 camas.

Num outro despacho, o Presidente da República autorizou uma despesa de 16,2 mil milhões de kwanzas, por ajuste directo, para a construção de 500 casas sociais no Cuanza Norte.