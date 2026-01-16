O Presidente da República autorizou a realização da despesa, por ajuste directo, para dar andamento à segunda fase da empreitada do Lar do Patriota, que abarca a rede de drenagem de águas residuais e pluviais, iluminação pública, sinalização e pavimentação, no valor total de 298,8 mil milhões kwanzas, a que acrescem 10,4 mil milhões kz para a fiscalização das obras.

Esta obra já foi da responsabilidade do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, mas foi trransferida para o Governo Provincial de Luanda a 15 de Janeiro de 2025.

A despesa tmbém já tinha sido autorizada por despacho presidencial em Junho de 2017, que formalizou a celebração do contrato de empreitada com o consórcio H&S - China Huashi Group, Limitada, representação em Angola e Sichuan Haichan International Trade Co Limited, e do contrato de prestação de serviços de fiscalização com a empresa METROCONSULT - Engenharia e Consultoria, mas os contratos foram rescindidos por falta de garantia de financiamento ao projecto, que precisam igualmente, segundo o documento coonsultado pelo Novo Jornal, de ser actualizados, tendo em conta a alteração dos preços e quantidade de trabalhos a realizar.

O Chefe de Estado delega no governador da província de Luanda a competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do procedimento, incluindo a celebração e a assinatura dos correspondentes contratos.