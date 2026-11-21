O Movimento Cívico Mudei apresentou nesta quarta-feira, 18, em Luanda, o seu Relatório de Monitorização de Imprensa, referente ao primeiro semestre de 2026, que constatou a existência de um monopólio governamental contínuo sobre os órgãos de comunicação social do Estado.​

O relatório foi apresentado no decurso de uma conferência de imprensa, que decorreu nas instalações da ONG Kutakesa, tendo o mesmo sido apresentado pelo coordenador do MUDEI, Luaty Beirão, e pelo jornalista e economista Carlos Rosado de Carvalho e pelo engenheiro agrónomo Fernando Pacheco.

Luaty Beirão disse que o trabalho de monitoramento de imprensa resultou de acompanhamento diário dos principais órgãos de comunicação social pública.

O activista admitiu que no referido estudo constatou-se, mais uma vez, que os meios públicos de comunicação do Estado têm dedicado mais espaço à cobertura dos eventos do Executivo e do partido governante, em detrimento das actividades desenvolvidas pelos partidos da oposição e da sociedade civil.

No estudo feito pelo MUDEI, o Executivo continua a preencher 70% dos conteúdos publicados nos principais noticiários, mais concretamente nos canais de televisão e na única rádio de âmbito nacional, sendo reservado pouco tempo aos partidos políticos e às ONG.

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