Uma fonte do NJ junto de altos canais diplomáticos russos desmente a informação e diz que a Missão Diplomática da Rússia em Angola não recebeu qualquer "notificação oficial "das autoridades angolanas sobre o assunto e que nem lhes foi permitido estabelecer contacto com os detidos, MIREX diz que sim, mas não diz quando e como.

O juiz de garantia do Tribunal de Comarca de Luanda (TCL) decretou, nesta quarta-feira, 13, a prisão preventiva para os dois cidadãos de nacionalidade russa, Igor Racthin, 38 anos, e Lev Lakshtanov, 64 anos, decidindo-se, igualmente, pela aplicação da medida de coação mais gravosa para o secretário nacional para a mobilização da JURA, braço juvenil da UNITA, Oliveira Francisco, e para o jornalista da Televisão Pública de Angola (TPA), Carlos Tomé. Segundo o SIC, em informação avançada pela edição online do NJ, os homens são acusados de associação criminosa, falsificação de documentos, introdução ilícita de moeda estrangeira no País, terrorismo e financiamento ao terrorismo.

O SIC assegura que as investigações determinaram que os cidadãos russos são operacionais da organização Africa Politology, que, entre várias missões, visam promover campanhas de desinformação, manipulação da média local e infiltração em processos políticos, sobretudo no fomento da subversão. A investigação SIC diz ter apurado ainda que a organização Africa Politology não actua apenas com propaganda digital e notícias falsas, "financia também manifestações encenadas, corrompe jornalistas locais e molda narrativas públicas a favor dos seus interesses estratégicos".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/