A Sociedade Gestora de Aeroportos (SGA) tem um novo presidente da comissão executiva, com N"Jinga Nerica Pimentel Pitta-Grós a assumir o cargo deixado vago por Manuel Maria de Barros Gomes.

A informação foi avançada em comunicado pelo Ministério dos Transportes (MINTRANS), que na sequência destas alterações, foi igualmente designada Djamila Margareth João Canda Pombal para o cargo de administradora executiva, passando a integrar a comissão executiva da empresa.

Segundo o MINTRANS, esta alteração enquadra-se no processo regular de renovação dos órgãos de gestão da Sociedade Gestora de Aeroportos, S.A., "assegurando a continuidade da liderança é o reforço da capacidade executiva na gestão das infra-estruturas aeroportuárias nacionais".