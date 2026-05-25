Os partidos políticos da oposição consideram que as péssimas condições de vida em Angola, marcadas pela escassez de emprego, falta de formação profissional e ausência de políticas públicas de inclusão, estão a empurrar milhares de jovens para o garimpo ilegal de ouro e outros minerais como única via de subsistência.

Reagindo ao deslizamento de terras numa mina ilegal de ouro no município de Nambuangongo, província do Bengo, que matou 28 garimpeiros na madrugada do último sábado, a oposição diz que esta actividade é vista por muitos como uma tentativa desesperada de garantir o sustento familiar face à pobreza extrema que o País enfrenta.

O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, diz, na sua página de Facebook, que a tragédia representa "uma dor nacional" e evidencia "as fragilidades de um sistema incapaz de garantir a protecção dos cidadãos" perante actividades mineiras ilegais e altamente perigosas.

O presidente da UNITA sublinhou ainda que a exploração artesanal de ouro em Nambuangongo era do conhecimento das autoridades locais, que terão sido alertadas repetidamente para os riscos associados à actividade.

Para o político, a ausência de intervenção preventiva contribuiu directamente para a dimensão da tragédia.

"Esta tragédia não é um acaso do destino. É a consequência trágica e anunciada de um sistema que falha redondamente em proteger os seus cidadãos", declarou.

O presidente do PRAJA-Servir Angola, Abel Chivukuvuku, sublinha que a sua organização recebeu com "grande tristeza" a notícia da tragédia, que resultou na perda de vidas de jovens angolanos que procuravam sustento e melhores condições para as suas famílias, mas que acabaram expostos a ambientes de grande risco e precariedade.

Esta tragédia, refere, "deve servir de reflexão profunda sobre a dura realidade social que empurra muitos jovens para actividades de alto risco, sem condições mínimas de segurança, fiscalização e assistência".

"É urgente que se adoptem medidas concretas para proteger a vida dos cidadãos e criar oportunidades dignas para a juventude angolana", sublinha.

O membro do Comité Central da FNLA, Ndonda Nzinga, defende que o Executivo deve ter como prioridade estrutural a criação de empregos para evitar tragédias desta natureza.

"Muitos jovens arriscam as vidas em escavações clandestinas e perigosas que frequentemente resultam em tragédias, como o desabamento de terras a procura de ouro. A falta de alternativas formais de trabalho obriga a população a recorrer à mineração artesanal como única fonte de sobrevivência", alerta.

O secretário do Partido Liberal (formação política recentemente reconhecida pelo Tribunal Constitucional), na província do Bengo, Alfredo Cabeia, disse que esses jovens não se dirigiram à mina por vaidade ou ambição desmedida, mas sim pela necessidade de sobrevivência.

"A dura realidade social e económica levou-os a arriscar as próprias vidas em busca de sustento para si e para as suas famílias. Ninguém se submete a condições tão perigosas quando possui alternativas dignas de vida", lamentou.