O IV congresso ordinário do Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), reconhecido pelo Tribunal Constitucional (TC) e coligado na CASA-CE, terá lugar de 22 a 23 de Outubro deste ano, em Luanda.

Para além de Manuel Fernandes, líder do partido, já remeteram as suas pré-candidaturas para a presidência PALMA os militantes Faustino Albino Mango e Nelson Faustino Caminha.

A convocação resulta de um processo de auscultação interna, conduzido pelo comité central, e será orientada por uma agenda política e organizativa "que visa reforçar os fundamentos ideológicos e modernizar a estrutura do partido para responder aos desafios do contexto político nacional".

Segundo apurou o Novo Jornal, o conclave será realizado "no quadro do exercício democrático interno e da necessidade de renovação, alteração e actualização dos estatutos, sigla, símbolos e programa da organização política", em conformidade com a Constituição da República de Angola (CRA) e a Lei dos Partidos Políticos (Lei n.º 22/10, de 3 de Dezembro).

Entre os principais pontos da agenda do congresso constam a aprovação do relatório do comité central, a apresentação dos relatórios de especialidade das comissões técnicas - incluindo temas como reforma estatutária, mobilização de novos membros e equilíbrio de género e juventude -, bem como a aprovação das normas de alteração dos estatutos e dos novos símbolos do partido.

O evento marcará ainda a eleição do novo comité central e a eleição do presidente do partido, além da apresentação e aprovação das linhas orientadoras para os próximos cinco anos, sob proposta do presidente eleito.

Refira-se que o PALMA faz parte da coligação CASA-CE, com o Partido de Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), o Partido Pacífico Angolano (PPA) e o Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA).