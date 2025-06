Hospitais municipais, água e electricidade são apenas alguns serviços em falta nos municípios que surgiram com a DPA. Se adicionados a políticas para a produção de alimentos, estes bens contribuem para o ataque à pobreza extrema lá onde se faz a vida.

Uma Catumbela com o maior hospital à beira da degradação total, 13 anos após ter ascendido a município, ainda longe da Divisão Política e Administrativa (DPA) que deixou a província de Benguela com 23 municípios, ajuda a explicar o longo percurso até à aproximação dos serviços sociais básicos às comunidades, como definiram as autoridades angolanas.

Longe de um caso isolado, a inexistência de um hospital municipal digno dessa designação "tem a companhia", por exemplo, da escassez de água, sobretudo nas zonas altas, falta de estradas, deficiente iluminação e tantos outros serviços exigidos pela população.

