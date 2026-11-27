A crise interna agravou-se após a realização de dois congressos na FNLA, cabendo agora ao Tribunal Constitucional (TC) analisar a conformidade legal e estatutária de cada processo, nos termos da Lei dos Partidos Políticos.

A ala de Nimi a Simbi anunciou, na quinta-feira, 26, a reeleição do dirigente ao cargo de presidente com 772 votos, no âmbito do 6º congresso ordinário do partido.

No mês de Outubro, um congresso extraordinário elegeu Carlito Roberto (filho do fundador Holden Roberto). Esta ala, suportado pelo comité central, submeteu formalmente, na quinta-feira, 26 de Novembro, ao Tribunal Constitucional (TC), a documentação do conclave dentro no prazo legal de 45 dias, solicitando a sua validação e anotação.

Ndonda Nzinga, eleito novo secretário-geral, diz que o congresso que elegeu Nimi-a-Nsimbi é uma "pura mascarada", porque participaram membros do comité central fantasmas.

"Tudo isto será descoberto no Tribunal Constitucional. Não podemos permitir que aventureiros levem ao abismo este partido histórico do País", referiu Ndonda Nzinga.

O político referiu que o antigo presidente da FNLA, Lucas Ngonda, que apoia Nimi-a-Nsimbi, está equivocado quando diz que o congresso extraordinário não elege o presidente do partido.

"O próprio Lucas Ngonda foi eleito no 1º congresso extraordinário em 2010, no Cine Atlântico, em Luanda, após a morte de Holden Roberto. Ele está equivocado, consta nos estatutos do partido", acrescentou.

O presidente reeleito da FNLA, Nimi-a-Nsimbi, disse que a FNLA não é herança de pai, de filho, de cunhado ou de qualquer família, frisando que todos os membros devem ter os mesmos direitos e oportunidades dentro da organização.

Nimi a Simbi defendeu igualmente que não devem existir militantes de primeira ou segunda categoria, considerando que a antiguidade deve representar experiência e a juventude uma oportunidade de renovação e maior participação na vida partidária.

O Tribunal Constitucional emitiu este ano, o acórdão 1134/2026, que deu provimento a uma providência cautelar movida por Ndonda Nzinga e outros contra o presidente da FNLA, Nimi-a- Nsimbi, determinando a convocação do 6º congresso ordinário do partido.

O Ministério Público já havia defendido a procedência da providência cautelar, apontando o incumprimento das regras estatutárias e o risco de comprometer a participação da FNLA nas eleições gerais de 2027.