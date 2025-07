O balanço foi apresentado pelo ministro do Interior, Manuel Homem, durante a reunião do conselho de ministros, dirigida esta quarta-feira pelo Presidente da República: O número de mortos subiu para 22 e o de feridos ascende a 197.

Segundo a breve declaração do ministro do Interior, a situação está controlada em todas as províncias, nomeadamente em Luanda, onde foi registado o maior foco de protestos que descambaram em pilhagens de lojas e supermercados e também na vandalização de infraestruturas e viaturas.

Nos últimos dias, devido ao clima de insegurança generalizada, diversos estabelecimentos comerciais e instituições públicas mantêm-se encerradas, e os trabalhadores continuam a funcionar em regime de teletrabalho, enquanto aguardam o regresso à normalidade.

A greve dos taxistas, iniciada na segunda-feira, em Luanda, descambou em bloqueios, confrontos e vandalismo, devido ao descontentamento da população face ao aumento do preço dos combustíveis. Barricadas, pneus queimados, pilhagens e viaturas vandalizadas marcaram o início da greve dos taxistas.

Um forte dispositivo policial é visível em pontos estratégicos da cidade, com a presença, entre outras, da Polícia de Intervenção Rápida e de viaturas blindadas.