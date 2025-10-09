O líder da UNITA, Adalberto da Costa Junior, vai apresentar esta sexta-feira,10, a recandidatura à presidência do partido do "Galo Negro" no XIV Congresso Ordinário do Partido, a decorrer em Novembro.

O actual presidente do maior partido da oposição terá como concorrente já conhecido Rafael Massanga Savimbi, filho do presidente fundador do partido, Jonas Savimbi, que anunciou publicamente a candidatura ao cargo de presidente da UNITA esta semana.

Segundo a organização do XIV Congresso Ordinário do Partido, cada candidato deve apresentar uma lista de assinaturas de 50 militantes em cada província do país, podendo o militante subscrever apenas lista.

A apresentação da candidatura de ACJ acontece às 10:00, desta sexta-feira na comissão de mandatos do XIV Congresso Ordinário do Partido, no Complexo Sovismo, em Viana.