Com o olhar fixo nas Eleições Gerais de 2027, a UNITA iniciou no mês passado um roteiro político pelo País para "olear a máquina" partidária. O processo assenta na promoção de seminários metodológicos focados na capacitação técnica, política e organizativa dos seus quadros e dirigentes.

As acções de formação são conduzidas por uma equipa liderada pelo secretário-geral da UNITA, avança a Rádio Nacional de Angola (RNA).

"O nosso partido tem intensificado a formação política, metodológica e técnica dos seus quadros, dirigentes e militantes em várias províncias do País, com foco principal na preparação para as eleições de 2027, e nos desafios de governação e organização interna", disse terça-feira, 06, aos jornalistas na província da Huíla, Liberty Chiyaka.

De acordo com o político, este plano estratégico do Galo Negro prevê o encerramento da digressão nacional no dia 14 deste mês, data da apresentação, em Luanda, do relatório final sobre o estado das estruturas locais e da atualização da realidade política, económica e social do País.

Para o maior partido da oposição, a alternância política é apontada como uma prioridade central para a renovação democrática de Angola.

Liberty Chiyaka enfatizou ainda que a visão económica e social da UNITA coloca o cidadão angolano como beneficiário primordial das políticas públicas, independentemente das respectivas simpatias partidárias.