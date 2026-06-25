O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, está desde quarta-feira, 24, nos Estados Undos da América (EUA), com o objectivo de convidar observadores para as eleições de 2027.

À semelhança das diligências anteriormente realizadas junto do Parlamento Europeu e de outras instituições da União Europeia, a UNITA dirigiu também convites ao Congresso dos Estados Unidos da América, ao Senado norte-americano e à Fundação Carter (Carter Center).

Nos Estados Unidos de América, a delegação da UNITA manteve igualmente sessões de trabalho com vários institutos, organizações especializadas e centros de reflexão estratégica (think tanks) dedicados à análise e aconselhamento sobre assuntos africanos.

Segundo a UNITA, os encontros têm como principal objectivo o fortalecimento das relações institucionais, a promoção do diálogo e a troca de pontos de vista sobre a evolução da geopolítica regional, bem como sobre a situação política, económica e social de Angola.

As eleições gerais terão lugar no país em 2027, e os preparativos e as etapas operacionais estão em pleno andamento, com a actualização do registo de eleitores a decorrer.

O Ministério da Administração do Território (MAT) deu início ao processo de actualização de dados e prova de vida, que se prolonga até 31 de Março de 2027. Estima-se a participação de cerca de 16,7 milhões de cidadãos.