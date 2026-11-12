A UNITA criticou esta quinta-feira, 12, as prioridades da proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2027 durante a discussão na generalidade na Assembleia Nacional. O maior partido da oposição defende um remanejamento das verbas públicas para reforçar sectores considerados essenciais ao desenvolvimento social e produtivo do País.

Para corrigir o que considera serem desequilíbrios na distribuição dos recursos, a UNITA propõe canalizar mais dotações para os sectores da Educação e Saúde, de modo a melhorar os serviços públicos, combater doenças endémicas e absorver mais profissionais qualificados.

A presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Navita Ngolo, criticou as prioridades de despesa do Executivo, apontando o elevado custo de vida, o desemprego e as dificuldades no acesso à água, energia, saúde e educação como problemas persistentes, defendendo o aumento do investimento na Agricultura, nas Pescas e na Indústria Transformadora para impulsionar a produção nacional, reduzir as importações e criar emprego.

A deputada defendeu igualmente maiores dotações para os Transportes, o Ambiente e a Investigação Científica como pilares de sustentação para a diversificação económica.

Em reacção, o presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, Reis Júnior, defendeu que a proposta orçamental contém medidas eficazes para melhorar as condições de vida dos cidadãos.

O deputado defendeu que o reforço da produção nacional, a criação de empregos e a redução da dependência das importações vão permitir baixar os preços dos bens essenciais e aliviar a pressão sobre o orçamento familiar. Reis Júnior sublinhou ainda que o OGE-2027 representa um instrumento de estabilidade económica e de protecção para os segmentos mais vulneráveis através dos programas de apoio social previstos.

O OGE2027 está avaliado em 37,34 biliões de kwanzas. A proposta prevê um crescimento económico de 5,5 por cento. Para o sector petrolífero, o Executivo prevê um crescimento de 7,1%, bem como a continuidade da trajectória de redução da inflação, com vista à protecção dos rendimentos das famílias.

O governo estima que as necessidades brutas de financiamento para o próximo exercício económico rondem os 15,5 biliões de kwanzas, com a maior fatia deste montante a ser canalizada directamente para o mercado financeiro para honrar os compromissos existentes com os credores.

De acordo com o relatório de fundamentação publicado pelo Ministério das Finanças, dos 15,5 biliões de kwanzas necessários, 8,72 biliões kz destinam-se exclusivamente ao reembolso e amortização da dívida existente, verificou o Novo Jornal.

O OGE foi aprovado na generalidade com os votos do MPLA, do PRS e do PHA. A bancada parlamentar da UNITA absteve-se.