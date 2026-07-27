A UNITA diz que o que acontece no seio do MPLA, com ausência de múltiplas candidaturas à Presidência do partido, durante o 9º congresso que terá lugar nos dias 09 a 10 de Dezembro deste ano, "é mau exemplo" para a democracia em Angola.

"O MPLA que governa Angola desde 1975 deveria dar exemplo no que diz respeito à democracia interna. Infelizmente, este exercício não é feito", disse ao Novo Jornal o porta-voz do partido, Fernando Francisco Falua.

O responsável referiu que a falta de múltiplas candidaturas na política reduz a escolha real, enfraquece o debate de ideias e limita a renovação dos líderes.

Segundo Fernando Francisco Falua, a ausência de concorrência e rejeição de opositores nos congressos são elementos que não fazem parte da sua organização.

"O nosso partido é modelo na realização dos seus congressos com abertura para múltiplas candidaturas, promovendo o pluralismo interno, a democracia partidária e a normalização da disputa pela liderança", acrescentou o também deputado à Assembleia Nacional.

Os angolanos e militantes do MPLA acompanham com atenção o 9º congresso de uma formação política que acumula o papel central na gestão pública e na economia nacional.

A subcomissão de candidaturas do 9.º Congresso Ordinário do MPLA anulou na semana passada a candidatura de Higino Carneiro à liderança do partido e João Lourenço é o único autorizado a concorrer ao conclave.

O pré-candidato garante que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para "identificar os verdadeiros responsáveis" por eventuais irregularidades no seu processo de pré-candidatura detectadas pela referida subcomissão de candidaturas contra quem promete accionar processos legais.

Higino Carneiro pede acesso igualmente à documentação entregue para verificação "de modo a esclarecer, com absoluto rigor, a origem das situações referidas na informação tornada pública" e que conduziu à anulação do seu processo de candidatura à liderança do MPLA.

O pré-candidato à liderança do maior partido angolano, que governa o país desde 1975, respondeu na passada quinta-feira, 23, à anulação da sua candidatura pela subcomissão de candidaturas do 9º Congresso do MPLA lembrando também que os prazos legais para o efeito permanecem em vigor.

Em comunicado divulgado pelo seu gabinete de assessoria de imprensa, HC fez saber que o calendário eleitoral anunciado pela subcomissão de candidaturas decorre de 28 de Março a 25 de Outubro de 2026.