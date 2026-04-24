A UNITA diz que, ao rejeitar as três proposta de Lei submetidas pelo seu Grupo Parlamentar à Assembleia Nacional, o MPLA agiu de "má-fé", contrariando a democracia e transparência do processos eleitoral.

"O MPLA é o dono da sabedoria, dono de tudo. Recusou a transparência do processo eleitoral e isso é um retrocesso para a democracia em Angola", disse esta sexta-feira, 24, o porta-voz do principal partido da oposição, Francisco Fernandes Falua.

Os deputados do MPLA chumbaram esta quinta-feira, 23 de Abril, na generalidade, três projectos de Lei relativos ao exercício do direito de oposição democrática, à alteração da Lei dos partidos e dos políticos e à alteração da Lei da observação eleitoral.

De acordo com o deputado, mesmo ouvindo os "sábios" conselhos do Papa Leão XIV, aquando da sua visita a Angola, "o MPLA continua a ignorar o processo de reconciliação entre angolanos, insistindo com discursos incendiários".

Segundo o político, "o País já realizou cinco eleições gerais cujo histórico registou irregularidades, constatadas pelos angolanos e reflectidas nos relatórios de observação eleitoral, através de missões de observação. Irregularidades que precisam de ser sanadas e prevenidas para garantir a lisura e a justeza dos processos e resultados em pleitos eleitorais futuros".

"À caminho de mais uma eleição exigem-se mudanças, para que independentemente de quem vença, pela primeira vez na história e para sempre, a vitória seja o resultado da vontade soberana dos eleitores, expressa livremente nas urnas e certificada por todos os interessados", disse.

Referiu ainda que "com ou sem vontade dos que praticam e se têm beneficiado de tais irregularidades e agora votaram contra, em 2027 o resultado será apenas o expresso pelo povo angolano nas urnas".

Na quinta-feira, o MPLA chumbou o projecto de lei sobre o Exercício de Direito de Oposição Democrática, que considerou "desnecessário e inoportuno".

O projecto lei, da iniciativa da UNITA, foi reprovado com 79 votos a favor (UNITA, PRS e FNLA), 96 contra (MPLA) e duas abstenções do Partido Humanista de Angola (PHA).