O militante do MPLA Higino Carneiro, que já manifestou a intenção de se candidatar à presidência do "partido dos camaradas", no próximo congresso, saudou o presidente eleito da UNITA, Adalberto Costa Júnior, pela sua reeleição, destacando o "exercício democrático" no seio do principal partido da oposição.

"Quero, em primeiro lugar, dar os parabéns à UNITA pelo exercício democrático. Dirijo igualmente as minhas felicitações ao engenheiro Adalberto Costa Júnior, pela vitória alcançada e pela confiança renovada dos seus militantes ao elegê-lo presidente", escreveu Higino Carneiro na sua página de Facebook.

O general na reserva diz esperar que a nova etapa de Adalberto Costa Júnior seja marcada por diálogo, responsabilidade e compromisso com o bem-estar de todos os angolanos.

"Aproveito também para dar os meus parabéns ao candidato Rafael Massanga Savimbi, cuja dedicação, força e determinação dignificaram o processo democrático", salientou Higino Carneiro, frisando que "a sua participação activa contribuiu para o engrandecimento do debate e reforçou o valor do pluralismo interno".

Refira-se que Adalberto Costa Júnior foi reeleito no domingo, 30, presidente da UNITA, derrotando Rafael Massanga Savimbi na corrida à liderança do partido.

O congresso ordinário da UNITA, teve lugar nos dias 28, 29 e 30 de Novembro, em Luanda, com o lema "Unidos para a Alternância, Estabilidade e Desenvolvimento".

O principal objectivo do evento foi o de eleger o novo presidente do partido e rever os estatutos e programas da organização, bem como aprovar o programa de governação, tendo em vista as eleições de 2027.