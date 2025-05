A proposta de alteração às leis eleitorais, levada a cabo pela UNITA, é peremptória. Diferente do Executivo, o maior partido na oposição "não abre mãos" à acta-síntese nem ao cartão de eleitor, quer recolocar nos carris o MPLA, escrutinando os votos a nível municipal, provincial e nacional. Sugere manutenção dos 17 comissários da CNE, que escolhem o presidente e o vice-presidente por concurso público da Assembleia Nacional, deixando cair o polémico concurso curricular do Conselho Superior da Magistratura Judicial.

A UNITA, maior partido na oposição, propõe alterações profundas às leis eleitorais, para assegurar eleições livres, justas e transparentes.

As propostas de alteração do "galo negro" às Eleições Gerais, Lei sobre o Registo Eleitoral Oficioso e sobre o Funcionamento da CNE foram já aprovadas pela Assembleia Nacional (AN), a par das do Titular do Poder Executivo.

Na fundamentação, a UNITA sustenta que a realização de eleições periódicas e regulares requer adequar o sistema eleitoral aos padrões democráticos internacionais e regionais, bem como aperfeiçoar a organização e o funcionamento, visando melhorar os processos e credibilizar os resultados.

