Mesmo impedidos de entrar e constatar "in loco" a realidade do aterro sanitário, deputados da UNITA decidiram ter acesso ao local pela parte traseira do espaço que se encontra totalmente descoberto e sem segurança à vista. Relatam que a situação encontrada é desumana e garantem medidas.

Deputados do Grupo Parlamentar da UNITA foram "barrados" quando pretendiam efectuar uma visita de campo ao aterro sanitário dos Mulenvos, com o objectivo de constatarem a realidade vivida naquele perímetro que serve para o depósito e incineração de grandes quantidades de lixo.

No local, os parlamentares da UNITA garantiram que a situação de procura de lixo e alimento naquele perímetro será documentada e levada para a Assembleia Nacional. A visita surge poucos dias após a reportagem divulgada pelo Novo Jornal, na edição n.º 935, que espelhava a realidade "deplorável" que se vive no interior do aterro sanitário, onde muitos cidadãos procuram por restos de comidas, muitas vezes deterioradas, resíduos sólidos, entre outros, para o consumo.

A caravana composta por seis deputados da UNITA queixa-se de ser impedida de ter acesso ao local por alguns agentes da Polícia e por uma equipa de segurança, alegando que os parlamentares precisavam de uma autorização para ficar no perímetro, onde famílias procuram por restos de comidas deterioradas, metais, dentre outros, numa zona que se encontra totalmente descoberta.

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