A UNITA vai fazer esta terça-feira, 18, uma participação à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os agentes da Polícia Nacional que detiveram ilegalmente dois deputados, na província do Kwanza Norte, enquanto desenvolviam trabalho como parlamentares no seu círculo eleitoral.

A UNITA denunciou que dois deputados, Francisco Fernandes Falua e João Quipipa Dias, foram detidos e vítimas de violência policial quando no dia 16 deste mês, participavam numa manifestação pacífica para exigir que as autoridades investiguem casos de assassinatos de mulheres camponesas, com celeridade e prioridade.

"Estamos a exigir que os órgãos de justiça continuem a aprofundar a investigação. E, sabemos que dos 17 casos de cidadãs que foram assassinadas nesta província, 12 deles foram esclarecidos e cinco estão por esclarecer", disse aos jornalistas o líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, que liderou uma delegação do seu partido, esta segunda-feira, 17, à província do Kwanza Norte.

Segundo Liberty Chiaka, o Grupo Parlamentar da UNITA não pode ficar indiferente a essa situação, enquanto todos os crimes não forem esclarecidos.

"Não queremos que a situação de assassinatos continue nesta província do Kwanza Norte e nós vamos juntar energias e empenho para salvaguardar a paz pública e a defesa de interesse das pessoas", acrescentou.

Refira-se que a Polícia Nacional na província do Kwanza Norte esclareceu que no dia 16 de Fevereiro tomou conhecimento por via de uma denuncia pública da interdição da Estrada Nacional nº230, por pessoas não identificadas que impediam a circulação.

Segundo a polícia, nesta concentração havia mais de 50 pessoas trajadas com indumentárias pretas, que alegadamente protestavam pelas mortes de anciãs nos campos de cultivo registado nos últimos tempos.

"Durante a reposição da ordem, os cidadãos envolvidos nesta acção insurgiram-se contra os agentes em serviço, tendo sido recolhidos para a esquadra mais próxima. Depois de devidamente identificados, percebeu-se a presença dos deputados da Assembleia Nacional, tendo os mesmos sido de imediato postos em liberdade", informa a polícia.

A polícia acrescenta que muitos cidadãos envolvidos nesta acção voltaram novamente às ruas protagonizando ainda mais actos de arruaça e desordem pública, o que obrigou a procederem a novas detenções para reposição da ordem.