No arranque de uma visita de trabalho à província de Benguela, inserida na agenda do congresso agendado para Dezembro, a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, afirmou, nesta quinta-feira, 23, que as eleições são conquistadas na antecipação e na preparação, numa declaração que visou despertar as estruturas intermédias para os desafios do partido até ao próximo ano.

Em breves considerações feitas pouco antes de um contacto com a Comissão Executiva do Comité Provincial, acrescentou que o partido no poder vai afinar, em três dias, o período da sua permanência, o alinhamento e o trabalho de antecâmara para o nono congresso ordinário.

"Será um momento importante, por isso estamos a analisar a vida interna do nosso partido", frisou a política, que destacou encontros com as mulheres e jovens do MPLA, tanto no litoral como no interior da província.

Mara Quiosa disse ter sido recebida de uma forma que "superou as expectativas", numa alusão à presença de centenas de militantes no Aeroporto da Catumbela e à entrada da sede do Comité Provincial do Partido (CPP).

A vice-presidente do MPLA realçou uma agenda dedicada ao congresso, mas os jornalistas não tiveram espaço, por impedimento dos seus serviços de apoio, para perguntas sobre o chumbo da candidatura do general Higino Carneiro.

Foi assim que avançou para a sala de reuniões, onde ouviu o primeiro secretário do CPP e governador provincial, Manuel Nunes, destacar o significado político da segunda visita da vice-presidente à província de Benguela no decurso deste ano.

Na presença de membros do Secretariado do Bureau Político, assinalou que o trabalho nesta parcela do País visa "garantir unidade, interação com as bases e inserção na sociedade".

Manuel Nunes Júnior prometeu apresentar à visitante um relatório sobre aspectos políticos, económicos e sociais de uma província que continua com as sequelas das cheias na ordem do dia.

O grito das famílias sinistradas tem, agora, a "companhia" do grito das empresas afectadas, ainda sem o crédito para o alívio económico anunciado há três meses. São 30 mil milhões de kwanzas, valor que será operacionalizado pelo Banco de Poupança e Crédito (BPC), para Benguela e outras províncias fustigadas por enxurradas.

Até ao fim da visita, Mara Quiosa preside a um encontro com as Comissões Executivas da região Centro, formada também pelo Bié, Cubango, Cuando, Cuanza Sul e Huambo, devendo ainda dialogar com o Bispo da Diocese local, Dom António Francisco Jaca.