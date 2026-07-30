O Zaire é a primeira província do País a concluir a primeira fase de instalação de Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAPs) nos 11 municípios.

O facto ocorreu enquadrado no registo eleitoral oficioso iniciado a 15 de Junho deste ano que decorrerá até 31 de Março de 2027.

O director do Gabinete Provincial do Zaire dos Registos e Modernização Administrativa, António Félix Kialungila, disse terça-feira, 28, aos membros da sua direcção que o arranque da segunda fase do processo, com data a anunciar pelo Ministério da Administração do Território (MAT), resultará em mais 13 BUAPs nas sedes comunais da região. O objectivo é facilitar a actualização do registo eleitoral da população com mais de 18 anos.

De acordo com o responsável, para garantir o funcionamento dos 12 primeiros BUAPs foram formados 74 operadores a nível de toda a província.

Angola vai contar com um total de 634 BUAPs em todo o País para o processo de actualização do registo eleitoral e prova de vida rumo às eleições de 2027.

Mais de 350 mil cidadãos nacionais já actualizaram os dados no âmbito do registo eleitoral oficioso.