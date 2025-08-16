Aquisição e instalação de letreiros luminosos "Eu Amo Cacuaco" e "Cacuaco Município Real" têm, ao mesmo tempo, custo estimado em 12,6 milhões Kz. Administração vai gastar ainda 180 milhões Kz na melhoria da imagem do município e outros 43 milhões na contratação de serviços de consultoria de comunicação, reputação e imagem.

A Administração Municipal de Cacuaco vai gastar mais de 240,7 milhões de kwanzas (cerca de 263 mil dólares) em várias iniciativas focadas na "melhoria da imagem" do município, consultoria de comunicação e reputação, bem como na instalação de letreiros promocionais.

Segundo dados consultados pelo Novo Jornal no Portal da Contratação Pública do Ministério das Finanças (MINFIN), a maior parte do montante, 180 milhões de kwanzas no total, é destinada à aquisição de serviços para a melhoria da imagem do município, no âmbito das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional. A autorização do concurso limitado por convite foi formalizada por despacho datado de 18 de Junho de 2025, assinado pelo administrador municipal, Fernando Francisco João.

Para conduzir o processo, foi nomeada uma comissão de avaliação composta por cinco membros e liderada por Augusto Chimuco, chefe da Secção do Património da Administração, que também exercerá a função de gestor do contrato.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/