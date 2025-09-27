A várias dezenas de quilómetros da cidade de Benguela, no município da Baía Farta, emergem focos de crescimento desordenado e crimes financeiros. Em resposta a denúncias que sugerem implicações na indústria da paz, ministro do Interior promete regresso da segurança e gestão da coisa pública nos marcos da ordem.

Um cenário de invasão está a tomar conta da Baía dos Pássaros, a última no território da província de Benguela em direcção ao Namibe, com ocupações que podem condicionar o plano-director para o turismo na região do Dombe-Grande, mas há já, conforme apurou o Novo Jornal, casos de contrabando de combustível e fuga ao fisco na actividade pesqueira.

Os Gabinetes Provinciais para o Desenvolvimento Económico e de Hotelatia e Turismo definem o quadro como uma afronta ao ordenamento do território, alertando para o efeito dominó noutras baías eleitas pelas autoridades para a aposta no turismo, a chamada indústria da paz.

Centenas de casebres dão suporte ao contrabando de combustível e ao transbordo de pescado, deixando ali, há já alguns meses, um desafio ligado à manutenção da ordem e segurança.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/