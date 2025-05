Semanário Novo Jornal/ Governo não efectua pagamento das ordens de saque desde Agosto de 2024

Malanje: Dívida condiciona rearmamento das empresas privadas de segurança

Empresas privadas de segurança e de autoprotecção em Malanje estão condicionadas em adquirir novas armas de fogo devido à falta de verbas, resultante da dívida do Governo Provincial que não paga as ordens de saque desde Agosto de 2024. Empresas estão há vários meses sem pagar salários, enquanto aguardam solução do problema.