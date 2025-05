Semanário Novo Jornal

Restruturação: Halo Trust vai despedir 350 funcionários e mudar a sede para a cidade de Menongue

A Halo Trust - organização não governamental de desminagem -, anuncia para os próximos meses uma restruturação significativa nas suas operações no País, que inclui o despedimento de 350 funcionários (quase um quarto dos colaboradores) e a mudança da sede do Huambo para Menongue, capital da província do Kuando. A medida, de acordo com um comunicado da instituição a que o Novo Jornal teve acesso, vem dar resposta à redução global do financiamento que a organização tem enfrentado e que obriga a reduzir a força de trabalho.