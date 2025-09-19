Trabalhadores das empresas públicas de comunicação social vão beneficiar, em Outubro, de um aumento salarial de 31%. Remuneração dos detentores de cargos de direcção e chefia vai registar um "salto" de 13% e a dos membros dos conselhos de administração, 5%. Em Janeiro de 2026, haverá aumento com base na promoção de carreiras, mas não será para todos.

Trabalhadores da imprensa pública e o Executivo chegaram a acordo. A partir de Outubro, jornalistas (entre os quais editores, subeditores e realizadores), técnicos, pessoal administrativo e dos serviços gerais das empresas vão beneficiar de um aumento salarial de 31% sem retroactivos. Para os chefes de departamentos, directores e subdirectores, o "salto" será de 13%. Já para os membros dos conselhos de administração, será de 5%.

Estas são as principais novidades saídas do encontro que durou oito horas, realizado esta terça-feira, 16, entre membros do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e dos conselhos de administração da Rádio Nacional, Televisão Pública de Angola, TV Zimbo, ANGOP, Edições Novembro e grupo Media Nova.

Outro ponto que salta à vista é que, em Janeiro de 2026, já não haverá novo aumento para todos, contrariamente ao que se previa nas anteriores rondas de negociação. A entidade patronal promete olhar para os aspectos inerentes à progressão de carreiras no referido período, mediante a avaliação de desempenho. Para a concretização deste desiderato, uma comissão composta pelas instituições "negociadoras" vai actuar a partir de Novembro deste ano.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/