Dom José de Queirós Alves desconstrói narrativa que investir na criança é gastar dinheiro numa área não produtiva. "Mas não é assim", alerta. Ao NJ, o arcebispo emérito da Arquidiocese do Huambo critica a lei branda contra o abuso e violação sexual à criança, quando ela é mais dura para outros casos. O responsável pela Pastoral da Criança da Igreja Católica descreve uma situação preocupante em todos os domínios da criança e não tem dúvidas: "a crise económica instalada desde finais de 2014 aumentou a vulnerabilidade das famílias mais pobres".

Como é que a Pastoral da Criança caracteriza a situação da criança angolana, quando olha para a matriz nacional do Executivo dos 11 compromissos de 2007 e revistos em 2011?

A Comissão da Pastoral da Criança da Igreja Católica em Angola leva a cabo um conjunto de acções que visam garantir melhor qualidade de vida para crianças e para as famílias carentes, tanto no plano físico como espiritual. São acções diversificadas, que abrangem vários aspectos dos problemas sociais: Saúde, Educação, Nutrição, Cidadania. Da mesma forma, os 11 Compromissos adoptados pelo Governo de Angola em 2007 e revisados em 2011, abrangem, também, áreas essenciais para a sobrevivência, bem-estar e desenvolvimento das crianças. Cada compromisso representa um domínio específico de acção e política pública; por exemplo, o primeiro compromisso diz respeito à Esperança de Vida ao Nascer - Visa reduzir a mortalidade infantil e materna, garantindo acesso a cuidados médicos essenciais, vacinação e alimentação adequada. Mas os serviços médicos e medicamentosos não estão disponíveis nas periferias das nossas comunidades, o que tem dificultado essa redução da mortalidade infantil e materna. Em muitas áreas das nossas comunidades, a mãe gestante, o único meio de transporte que tem são as motorizadas, vulgo caleluia, que a transporta para a consulta do pré-natal.

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