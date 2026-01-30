O décimo oitavo aniversário do Novo Jornal foi celebrado a 25 do mês em curso, assinalando a maioridade do semanário, que na última segunda-feira foi testemunhado com a presença da ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), Teresa Rodrigues Dias, que na ocasião elogiou o percruso do semanário

HORTÊNCIO SEBASTIÃO E DULCINEIA LUFUA

O semanário Novo Jornal completou no pretérito dia 25 do mês em curso 18 anos. Emergiu de uma fase em que o País vivia quase seis anos de Paz plena e a necessidade do exercício de um jornalismo mais plural se fazia sentir.

Numa altura em que começava a se desmoronar títulos marcantes de semanários da época, o Novo Jornal galgava por caminhos tortuosos, mas de forma firme rumo a sua consolidação como um meio de comunicação imprescindível à vida dos cidadãos que vivem em Angola.

Idealizado por empresários ávidos de informar a Nação com verdade, exercendo o contraditório, o Novo Jornal veio a cobrir uma lacuna que há muito o jornalismo angolano estava carenciado, porquanto daí se justifica a longevidade com que este órgão vem edificando o seu futuro, no acto de bem informar e estabelecer pontes entre pessoas que partilham esta Pátria chamada Angola.

