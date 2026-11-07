Para os próximos dias, organização agendou acções de formação, advocacia e mobilização comunitária em rede com parceiros locais, levando ferramentas de capacitação e liderança para as zonas rurais mais vulneráveis de Angola.

Com os olhos postos no futuro do meio rural, a associação Acção para a Igualdade no Campo (AIC) fez a sua estreia oficial em Luanda.

A nova organização da sociedade civil nasce com uma missão clara: defender os direitos, a autonomia e a liderança de mulheres e meninas. Para transformar essa realidade, vai apostar em pilares estratégicos como a agro-ecologia, a resiliência climática e o acesso a uma educação de qualidade.

Ao Novo Jornal, a coordenadora-executiva da organização, Cecília Kitombe, explica que a AIC assume como missão transformar as relações de poder que afectam mulheres e meninas em Angola, através da defesa dos seus direitos e da criação de oportunidades de autonomia económica e social e, para isso, defende a mudança de paradigma.

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