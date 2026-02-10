O aceso ao exercício da advocacia no país deixou de estar sujeito à realização de um exame nacional da Ordem dos Advogados de Angola (OAA) passando a exigir apenas um estágio em escritório de advogados reconhecido.

Este desfecho surge pós várias reclamações e contestações dos aspirantes à profissão, que viam nas provas de competência e conhecimento um entrave ao começo da carreira, o que o tribunal aceitou considerando aquele procedimento ilegal.

Os candidatos a advogados consideraram inconstitucional a determinação da OAA, por intenderem ser fora da lei da advocacia, como noticiou o Novo Jornal em Julho de 2024.

Entretanto, os candidatos avançaram com uma providência cautelar junto do tribunal para suspender de forma imediata a exigência da OAA da realização do exame nacional de acesso.

A providência cautelar feita pelos candidatos foi aceite pelo Tribunal da Relação de Luanda que suspendeu a decisão da OAA.

Inconformada, a OAA recorreu da decisão que desencadeou na altura um "braço de ferro" com os aspirantes à profissão, como também noticiou à época o Novo Jornal.

Após recurso e novo chumbo do Tribunal da Relação, a OAA considerou normal em democracia a atitude dos requerentes ao avançarem com a providência cautelar no tribunal.

Em Dezembro do ano passado, a AOO decidiu, em assembleia-geral extraordinária, deixar de obrigar a um exame nacional como condição de acesso à profissão pelos licenciados em Direito.

Entretanto, agora torna público que estão abertas, a partir da próxima semana, dia 18, em todo o país, as inscrições para novos advogados, mas para tal exige que os candidatos tenham, antes, passado por um escritório de advogados, como estagiário, e esta entidade o confirme emitindo uma "declaração aceitação".

Segundo a OAA, para outras informações adicionais sobre o procedimento do processo de inscrição, os candidatos devem dirigir-se aos conselhos ou delegações províncias da Ordem dos Advogados de Angola.