O motorista da viatura envolvida no acidente desta segunda-feira, 05, na Huíla, que matou 14 pessoas, já causou 20 mortes em quatro anos, em dois sinistros no mesmo município de Quipungo.

A informação foi avançada esta quarta-feira, 07, pela porta-voz do Comando Provincial da Huíla da Polícia Nacional (PN), Renata Matos, que confirmou a detenção do condutor. O homem, de 34 anos, foi apanhado no bairro Nambambe, na cidade do Lubango, depois de ter recebido alta médica do Hospital Central local.

Segundo a responsável, o motorista circulava em excesso de velocidade e com lotação excedida, razão pela qual será encaminhado ao Ministério Público acusado de homicídio por negligência.

O acidente de segunda-feira ocorreu na Estrada Nacional 208 e envolveu uma viatura Hiace "azul e branco", em serviço de táxi, com 20 pessoas a bordo. Das 20, 14 morreram carbonizadas e seis ficaram feridas.

O primeiro acidente em que o implicado esteve envolvido aconteceu em 2022, nas mesmas circunstâncias e na mesma localidade, e provocou seis mortes.