Durante o fim-de-semana, em Luanda, cinco pessoas perderam a vida e 22 outras ficaram gravemente feridas, vítimas de 15 acidentes rodoviários, que provocaram danos materiais avaliados em mais de cinco milhões de kwanzas.

O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) esclarece que os acidentes foram causados pela falta de precaução dos automobilistas no acto da condução e a degradação de algumas vias.

Neste período, foram realizadas diversas operações que resultaram na detenção de 150 cidadãos nacionais e estrangeiros, dos 18 e os 55 anos, acusados de agressão física, furto e roubo na via pública e em residências.

Durante as operações, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo uma do tipo AKM e três pistolas, quatro telemóveis, dois computadores e diversos tipos de electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas uma viatura e 93 motorizadas.

A PN explica ainda que no fim-de-semana, 334 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros assinalou 25 ocorrências, com realce para dois mortos, oito feridos, vítimas de acidente de viação e agressão física e 11 incêndios nos municípios do Talatona, Kilamba, Maianga, Mulenvos, Viana e Cazenga.