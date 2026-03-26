O actor norte-americano Will Smith foi recebido na manhã desta quinta-feira, 26, pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial, em Luanda, onde, durante o encontro, manifestou a intenção de gravar filmes e séries no País, sobretudo a saga "Bad Boys".

Em declarações à imprensa, Will Smith disse que durante o encontro com o PR foram abordados assuntos relacionados com o desenvolvimento e a promoção do turismo em Angola, bem como a cooperação no mundo do audiovisual.

Sobre os artistas angolanos, o produtor acrescentou que ouve e gosta das músicas do músico Bonga, ressaltando o simbolismo que a letra da "Mona Ki Ngi Xica" representa para ele.

O norte-americano chegou ao País na noite desta quarta-feira, 25, e pretende ficar em Luanda por alguns dias.

Will Smith está integrado numa delegação da E1 League, liderada por Alejandro Agag, que deverá realizar ainda este ano no País uma edição do Campeonato Mundial de Barcos Eléctricos.

O actor conquistou um Óscar, um Globo de Ouro, um BAFTA e quatro prémios Grammy.