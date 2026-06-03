Dos 50 postos emissores de vistos para os EUA nas embaixadas em África, apenas 20 vão ficar com autorização para continuar a emitir autorizações de viagem para território norte-americano, avançou a imprensa em Washington.

Segundo uma notícia da Associated Press, os diplomatas nas embaixadas dos EUA em África, 53 no total, bem como nos seus consulados, estão a ser avisados sobre o novo mapa dos postos emissores autorizados de visto de entrada nos Estados Unidos.

Esta medida, que apenas foi anunciada, enquadra-se na política de afunilamento das permissões de acesso aos EUA da Administração de Donald Trump, que fez campanha eleitoral quase exclusivamente a prometer combater a imigração ilegal.

O Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, ele próprio descendente de uma família cubana que chegou aos EUA fora dos padrões normais, na década de 1950, informou ainda, de acordo com a AP, que também serão limitados os vistos por cada posto emissor que for autorizado a manter esse serviço.

A medida visa ainda uma "profunda reestruturação" dos serviços diplomáticos dos EUA em África, sendo que o essencial dos serviços será destinado a responder aos pedidos de cidadãos dos EUA, vistos diplomáticos e à selecção de casos que sejam do interesse nacional.

Entre os 20 países com autorização de emissão de vitos estão, entre outros, além de Angola, a Nigéria, o Quénia, a África do Sul, o Gana, Etiópia, a RDC, ou Cabo Verde...