A Administração Geral Tributária (AGT) e a Polícia Fiscal Aduaneira apreenderam oito quilogramas de chifres de rinoceronte e igual quantidade de ouro no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), por tentativa de exportação ilegal.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da AGT, a operação aconteceu nos dias 21 e 22 deste mês, no âmbito do combate aos crimes ambientais e aduaneiros.

Os oito quilogramas de chifres de rinoceronte foram apreendidos na posse de um cidadão de nacionalidade vietnamita e tinham como destino o Vietname.

Já os oito quilogramas de ouro estavam a ser transportados em malas de viagem de um homem oriundo do Mali que pretendia seguir para o Dubai, explica a AGT.

As mercadorias apreendidas foram entregues às autoridades competentes, enquanto decorrem diligências para apurar a sua proveniência e identificar os restantes envolvidos.