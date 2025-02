De acordo com o porta-voz da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), Quintino Ferreira, ainda não se sabe nada sobre o paradeiro desta quadrilha.

O Novo Jornal soube, nesta segunda-feira, junto da Polícia Nacional, que "os elementos foram vistos pelos populares, na tarde deste domingo, 23, nas imediações do Golf2, e no carro encontrava-se uma outra vítima que estava aflita e a clamar por socorro".

"Quando os populares se aproximaram do carro, no sentido de socorrer a vítima, um dos homens empunhou uma pistola, afastou-os e os marginais fugiram com a mulher", conta Quintino Ferreira, acrescentando que as testemunhas se dirigiram à esquadra local onde fizeram uma participação sobre a ocorrência.

Após receber os dados da população, a polícia verificou que se trata da mesma quadrilha que está a ser procurada por espancar brutalmente um homem que saiu da sua província para fazer negócios em Luanda.

Quanto ao caso do comerciante residente no Cunene, que se tornou viral, aconteceu numa altura em que o homem foi ao mercado do Benfica, e, após ter feito as suas compras, apanhou um táxi com intenção de chegar à Gamek, à estação de autocarros interprovinciais.

Além da vítima, no carro havia mais quatro mulheres, porém, estas desceram pelo caminho, deixando os delinquentes só com o lesado, e, minutos depois, desviaram a rota e anunciaram o assalto.

O comerciante mostrou resistência, o que enfureceu os assaltantes que o agrediram, e de seguida amarram os seus membros superiores e inferiores, e abandonaram-no numa vala de drenagem, na via Expressa, no sentindo Cacuaco-Benfica.

O homem começou a gritar por socorro e acabou sendo ouvido por um indivíduo, que fez uma denúncia às autoridades que o transportaram para o Hospital do Capalanga.