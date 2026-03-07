Há cinco meses que São Pedro não abre as "torneiras" em Luanda, ou seja, não chove na capital do País desde Outubro de 2025. As temperaturas variam de 19 a 31 graus celsius, o que se traduz no calor elevado.
Em exclusivo ao Novo Jornal, o director-geral do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET), João Afonso, explica que a escassez de chuvas está associada à influência persistente de sistemas de altas pressões atmosféricas perto da superfície, que actuam sobre a região.
João Afonso reforça que os sistemas anticiclónicos promovem subsidência (movimento descendente do ar), o que, deste modo, inibe a ascensão das massas de ar húmido e, consequentemente, dificulta a formação de nuvens (cumulonimbus) responsáveis pelas chuvas convectivas.
Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/