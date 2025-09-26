Há escolas que ficam conhecidas pelas suas grandes infra-estruturas, pelo desempenho dos seus alunos ou por serem referências históricas. Entretanto, em plena capital do País, em Luanda, há uma famosa por um motivo menos nobre: o cheiro. Não se trata de um cheiro qualquer, mas de fezes. É a Escola Primária n.º 4.036, cujo nome oficial se perdeu no cheiro nauseabundo dos dejectos humanos, e a comunidade, com a sabedoria popular que nunca falha, baptizou-a com a designação "Escola dos 3 Cocós". E não foi por acaso. Nesta escola, o cheiro é o "colega" permanente dos alunos e professores e o cartão de visita para quem frequenta a instituição localizada no bairro das 500 Casas, no Belo Monte, em Cacuaco.
No local onde deveria ser erguida uma escola primária e outra do I ciclo do ensino secundário (da iniciação à 9.ª classe), o que se vê são escombros, obras inacabadas e abandonadas há mais de três anos. Salas sem pavimento, portas e janelas que nunca foram colocadas, ausência de tectos nalgumas salas e quadros improvisados e amputados constituem o cenário desolador que acolhe mais de mil crianças.
Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/