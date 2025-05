Angola é o terceiro país do continente africano com a maior taxa de crianças com "zero doses" de vacinação (500 mil crianças afectadas), numa lista liderada pela Nigéria e Etiópia, indicam os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) em colaboração com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Apesar do número de crianças afectadas, em 2024, segundo o Ministério da Saúde, mais de 834.000 crianças cumpriram o calendário de vacinação. Tudo isso, segundo a organização, deve-se ao "incansável" esforço de pais, agentes comunitários, técnicos de saúde e decisores políticos.

