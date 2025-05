Na semana do "Dia da Liberdade de Imprensa", que se assinala neste sábado, 03, Angela Quintal lamenta a existência de leis, no País, que criminalizam a actividade jornalística, com vista a inibir a classe. Considera oportuno pressionar o Executivo para a revogação desses diplomas.

A directora regional do Comité de Protecção dos Jornalistas, Angela Quintal, lamenta o elevado número de fazedores de notícias com casos em tribunais, sublinhando que "Angola é recordista absoluta no uso da criminalização do jornalismo".

Ao Novo Jornal, a também jornalista justifica que "o que leva Angola a aparecer constantemente no topo dos países da SADC em termos de criminalização da actividade jornalística é, precisamente, o uso da difamação frequente contra os profissionais, o que é prejudicial para a liberdade de imprensa".

Angela Quintal recorre a exemplos de países como Zimbabwe, África do Sul e Lesotho, que já revogaram as leis que criminalizavam o jornalismo. Acrescentou que estes países tomaram tal decisão porque havia casos em que os tribunais declaravam que a criminalização do jornalismo era inconstitucional, por chocar com a liberdade de imprensa, contemplada nas constituições dos países democráticos.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/