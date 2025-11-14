O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças de África (CDC África), agência criada pela União Africana em 2017, lançou um alerta continental para o maior surto de cólera em 25 anos no continente apontando Angola como um dos países no centro do problema.

O presente surto epidémico abrange quase todo o continente mas está particularmente presente em países como a RDC, Angola, Burundi, Somália ou o Sudão do Sul, entre outros, já fez mais de 7 mil mortos em 300 mil infecções registadas ou suspeitas.

Neste alerta do CDC África, que é a agência responsável pela coordenação do combate às epidemias e surtos e com um papel preponderante na sua prevenção, aponta como razões principais para este surto de dimensão continental a fragilidade das infra-estruturas de saúde e saneamento e aos conflitos em curso.

Nesta comunicação do CDC África Angola e o Burundi surgem como países com picos de infecções preocupantes nas últimas semanas, sublinhando que isso se deve à escassez de água potável, aludindo ainda ao frágil saneamento básico e fontes contaminadas para a água que as populações consomem.

Apesar do quadro continental dramático, o CDC África, agência com sede em Adis Abeba, na Etiópia, aponta progressos importantes na RDC, onde o surto chegou a ser "muito preocupante" e está aqora "sob controlo", ou ainda no Sudão do Sul e na Somália.