Com acesso sem necessidade de visto a 48 países, Angola é detentora do passaporte mais fraco entre os países da Comunidade de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), constatou o Novo Jornal com base no ranking da Henley Passport Index. De acordo com o ranking, o documento angolano ocupa globalmente a 90.ª posição entre os mais de 100 países estudados.

Entre os membros da CPLP, Portugal tem o passaporte mais valioso, ocupando a 4.ª posição geral, permitindo aos seus cidadãos acesso directo a 188 países. O Brasil segue na 16.ª posição, com entrada em 170 países, enquanto Timor-Leste ocupa o 54.º lugar, com 96 entradas.

Considerando os países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde destaca-se na 75.ª posição como o melhor classificado, com acesso a 67 países sem visto. Moçambique vem em seguida, na 78.ª posição (62 países), e São Tomé e Príncipe na 79.ª posição (61 países). A Guiné-Equatorial está na 84.ª posição e o seu passaporte dá livre entrada a 56 países, já a Guiné- Bissau ocupa a 86.ª posição, com 54 países.

