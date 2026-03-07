A jornada pela busca de melhores qualidades de vida leva muitos angolanos, na sua maioria jovens, a emigrar para a Europa, com destaque para Portugal. Para pagarem as contas, são forçados a trabalhar em novas profissões, como construção civil, assistente social e restauração.

Há quem, antes de sair de Angola, tivesse exercido a função de professor, engenheiro informático, jornalista, enfermeiro, bancário ou advogado, mas, ao decidir largar tudo e emigrar para Portugal, viu-se "forçado" a reinventar-se e a abraçar profissões nunca praticadas, para se manter em terras lusas.

Entre as áreas que se destacam, estão fábricas, construção civil, serviços sociais (cuidadora de idosos ou crianças), estética, lojista, restauração e jornalismo. São poucos os que conseguiram manter o emprego na área em que trabalhavam em Angola.

Estas pessoas, na sua maioria jovens, que engrossam o número de angolanos em Portugal, estimado em 92.348 pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), tiveram de se adaptar também ao clima, à cultura e aos novos horários de trabalho.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/