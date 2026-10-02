O novo ano académico 2026/2027, no subsistema do Ensino Superior, é oficialmente aberto esta sexta-feira, 02, na província do Huambo. Para este ano académico estão inscritos mais de 300 mil novos estudantes, mas o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) reconhece que a rede pública enfrenta um défice de 2.500 docentes.

Segundo o MESCTI, o Ensino Superior conta actualmente com 12.340 docentes nacionais, número ainda insuficiente para responder às necessidades do subsistema.

Para este ano académico 2026/2027, mais de 300 mil novos alunos estão inscritos para frequentar as instituições de ensino superior.

A abertura oficial acontece esta sexta-feira, na cidade do Huambo, e será orientada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca, sob o lema "Consolidar a qualidade, transformar o conhecimento e servir Angola".

Segundo o MESCTI, Angola conta actualmente com 106 instituições de ensino superior, das quais 31 públicas e 75 privadas.

A rede nacional integra 22 universidades, uma academia de altos estudos, 76 institutos superiores politécnicos e sete escolas superiores técnicas.

As únicas províncias que não possuem centros universitários são as do Cuando e do Moxico Leste, resultantes da nova Divisão Político-Administrativa.

Conforme o MESCTI, para suprir as lacunas de professores, o Executivo tem recorrido a docentes estrangeiros, com destaque para os de nacionalidade cubana, embora, nos últimos dois anos, tenham sido abertos concursos para a admissão de novos professores.

Apesar da abertura oficial do ano académico 2026/2027, esta sexta-feira, dia 02, as aulas começam a ser ministradas no dia 05 e, de acordo com o calendário académico, terminam a 30 de Julho de 2027.

O calendário académico contempla 40 semanas lectivas, distribuídas por dois semestres, sendo 19 semanas para o primeiro e 21 para o segundo.