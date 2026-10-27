O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) tornou pública a lista de cursos e instituições de ensino superior, públicas e privadas, acreditadas e autorizadas a funcionar no País no Ano Académico 2026/27, com o objectivo de dar a conhecer aos estudantes o actual quadro legal das instituições e dos cursos que frequentam.

O MESCTI tem 34 instituições públicas de ensino superior acreditadas em todo o País, com um total de 218 cursos acreditados.

No quadro das instituições privadas, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação tem registadas 76 instituições e 542 cursos acreditados referentes ao Ano Académico 2026/2027.

Pelo País existem diversas instituições cujos cursos não foram acreditados, conforme mostra a lista tornada pública pelo MESCTI, mas que realizaram inscrições e matrículas.

A essas instituições, o MESCTI esclarece que estão a funcionar à margem da legalidade, ou seja, de forma ilegal, por não estarem autorizadas a ministrar os cursos em causa.

Luanda é a província com maior número de instituições públicas e privadas de ensino superior.

A capital do País conta com cinco instituições públicas acreditadas, com 51 cursos, e 33 privadas, com 213 cursos acreditados.

As cinco instituições públicas acreditadas são a Universidade Agostinho Neto (UAN), a Universidade de Luanda (UniLuanda), o Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda (ISCED-Luanda), o Instituto Superior Técnico Militar (ISTM) e o Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais General Osvaldo Serra Van-Dúnem.

A Universidade Agostinho Neto, em Luanda, é a instituição que congrega o maior número de cursos, com 34 dos 51 acreditados.

Já as 33 instituições privadas são a Universidade Católica de Angola, a Universidade Jean Piaget, a Universidade Independente de Angola, a Universidade Gregório Semedo, a Universidade de Belas, a Universidade Lusíada, a Universidade Privada de Angola, a Universidade Óscar Ribas, a Universidade Técnica de Angola, a Universidade Metodista de Angola, o ISAF, o ISP Katangoji, o ISIA, o ISPTEC, o ISCS-Relações Internacionais, o INSUTEC, o ISTA, o ISP Alvorecer da Juventude, o ISP Metropolitano, o ISP Cazenga, o ISP Kalandula, o ISP Deolinda Rodrigues, o ISTAF, o ISP Tocoísta, o ISP Atlântida, o ISP Crescente, o ISP Kiaxi, o ISP Privado do Kilamba, o ISP do Bita, o ISP do Zango, o ISP São Martinho de Lima, a Escola Superior Técnica de Ciências do Desporto e a Escola Superior de Saúde Castelo.