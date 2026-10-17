Uma ronda levada a cabo por este semanário constatou a utilização e comercialização de produtos abrangidos pela medida, enquanto comerciantes apontam desconhecimento. A existência de stocks antigos e falta de orientações têm sido vistas como algumas das razões para o incumprimento.

Vinte e cinco dias após a entrada em vigor da primeira fase do Plano de Acção Nacional de Eliminação Progressiva dos Plásticos de Utilização Única (PLANEPP 2025-2027), os sacos plásticos com espessura inferior a 50 microns, abrangidos pela proibição, continuam a circular e a ser utilizados em diferentes pontos comerciais de Luanda.

Uma ronda realizada pelo Novo Jornal constatou a presença dos sacos proibidos em mercados, estabelecimentos comerciais e junto de pequenos operadores, contrariando as novas regras anunciadas pelo Executivo para reduzir progressivamente a utilização de plásticos descartáveis.

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