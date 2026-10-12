Após a recusa de mais de 500 candidatos adventistas inscritos no Instituto Nacional de Estudos Judiciários (INEJ) em realizar as provas de admissão ao curso de juízes e procuradores durante o dia de sábado, a instituição encontrou uma solução e decidiu remarcar os testes para o período nocturno, de modo a respeitar as convicções religiosas dos fiéis, soube o Novo Jornal.

Na semana passada, os concorrentes que professam a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia interpuseram uma providência cautelar junto do Tribunal da Relação de Luanda, solicitando a suspensão dos testes, por considerarem que "o sábado é o sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com seu povo".

Como solução, o INEJ decidiu realizar as provas escritas a partir das 18:00 de sábado, procurando encontrar um equilíbrio entre a realização dos exames e o respeito pelas convicções religiosas dos fiéis adventistas.

Inicialmente, as provas estavam marcadas para as 13:00, mas o horário foi alterado para as 18:00.

Tal como noticiou o Novo Jornal na semana passada, ao tomarem conhecimento da publicação das listas dos candidatos admitidos ao concurso público e da calendarização das provas para os sábados, os concorrentes solicitaram ao INEJ que acautelasse a situação dos crentes adventistas, uma vez que a realização dos testes nesse dia contraria os princípios e mandamentos professados pela Igreja.

Os visados sustentam que fizeram as inscrições na convicção de que os exames de ingresso não seriam realizados aos sábados.

Na resposta, o INEJ manteve a data dos exames, facto que levou os candidatos a interpor uma providência cautelar junto do Tribunal da Relação de Luanda.

Entretanto, mais de 4.000 candidatos estão inscritos para disputar as 300 vagas disponibilizadas para a formação de juízes e procuradores. As provas arrancaram no sábado, com a participação do primeiro grupo.

O concurso público de ingresso ao 10º curso regular de formação inicial de magistrados judiciais e do Ministério Público está aberto desde Junho, no INEJ.